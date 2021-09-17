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Путин проголосовал на выборах в Госдуму

16:22
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Государственной думы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Путин проголосовал онлайн", – сказал Песков в беседе с РИА "Новости".

"Такая система голосования применяется во многих странах мира, неоднократно применялась и в Москве. На этот раз граждане в семи субъектах Российской Федерации могут воспользоваться этим сервисом. В целом рассчитываю на вашу активную жизненную позицию. Сделайте свой выбор", - обратился к россиянам сам президент.

С 17 по 19 сентября 2021 года в России проходят выборы в Государственную думу восьмого созыва. В реестр дистанционного электронного голосования в Москве включены более 2 миллионов человек. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.

О том, что Путин проголосует онлайн, стало известно заранее. Прежде российский лидер ушел на самоизоляцию после случаев COVID-19 в его ближайшем окружении. Тест президента на коронавирус показал отрицательный результат.

Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, 225 – по одномандатным округам в один тур.

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