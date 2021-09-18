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Памфилова проголосовала на выборах традиционным способом

14:55
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Она пришла на участок в Подмосковье

Глава Центризбиркома Элла Памфилова проголосовала на выборах традиционным способом, она пришла на участок в Подмосковье.
Володин проголосовал на выборах в Госдуму

"Я очень надеюсь, что вся наша огромная работа, которую мы проделали за этот год с коллегами, она не зря, что всё, что мы предпринимали и предпринимаем, направлено на то, чтобы выборы прошли достойно нашей замечательной России, наших замечательных людей", - отметила глава ЦИК.

В Москве утром 18 сентября на участок пришёл председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал россиян активнее принимать участие в процессе, поскольку от этого напрямую зависит эффективность работы власти, сообщает "ТВ Центр".

А глава российского МИДа Сергей Лавров, который идёт вторым номером в списке "Единой России", подчеркнул - важен голос каждого гражданина. В выборах активно участвуют представители и других политических сил. Мнение уже высказал председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев, а в Тамбове проголосовал лидер партии "Родина" Алексей Журавлёв.

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