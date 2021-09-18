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Володин проголосовал на выборах в Госдуму

11:51
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Активное голосование - эффективная власть

В Москве 18 сентября избирательный участок посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает "ТВ Центр".

Спикер нижней палаты парламента зарегистрировался и получил несколько бланков и, сделав выбор, опустил их в комплекс обработки бюллетеней. Также политик отметил удобство трехдневного формата выборов и призвал поторопиться тех россиян, которые еще не успели высказать свое мнение.

"Если больше явка, депутаты после избрания относятся к исполнению обязанностей более ответственно, понимая, что люди пришли, сделали выбор и поддержали - это ко многому обязывает. И считаю, что, если свой гражданский долг будем выполнять активно, ответственно подходить к выбору, у нас и власть будет работать более эффективно", - сообщил Володин.

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