В Сирии заработал завод по производству ветрогенераторов

В стране не хватает электроэнергии

В Хомсе заработал единственный на Ближнем Востоке завод по выпуску ветрогенераторов. Сирия пытается справиться с энергетическим кризисом. Во время войны многие электростанции были разрушены и разграблены боевиками, а закупить новое оборудование не позволяют санкции. Выход из ситуации - альтернативные источники энергии.

На заводе выпускают по одному ветрогенератору в неделю. Это примерного 90 штук в год. На большее пока не хватает мощности. Самое сложное - производство лопастей.

Ветра в Сирии хватает круглый год. Что в пустыне, что на побережье. Зима тёплая - оборудование не замёрзнет, как это случалось в Европе. Продукция завода уже в деле. Два ветрогенератора установили под Хомсом, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас в Сирии - дефицит энергии. Во время войны многие электростанции были разрушены, а оборудование разграблено. Закупить новое не дают санкции. Потому приходится искать источники альтернативной энергии.

По планам Министерства энергетики, до 2030 года в стране будет установлено около двух тысяч ветрогенераторов суммарной мощностью пять тысяч мегаватт в год, это около 80% потребности всей республики.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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