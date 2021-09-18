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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Дераа

11:00
  • суббота
  • 18 сентября 2021

В стране налаживается мирная жизнь

Российские военные продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям Сирии. В этот раз они прибыли в деревню Дели провинции Дераа. Несколько лет террористы держали её в блокаде. При содействии российского Центра по примирению удалось убедить боевиков сложить оружие.
В сирийскую провинцию Дераа возвращается мирная жизнь

Российский гуманитарный конвой въезжает в отдаленный населённый пункт провинции. Деревня Дэли - типичное сельское поселение.  Никаких производств, а потому нет и источников дохода. Люди живут натуральным хозяйством и от любой помощи не отказываются.

Обычно гуманитарные акции проводят в школах, больницах, других социальных учреждениях. Но здесь таких нет. Единственная медресе и то лежит в руинах. Потому продуктовые наборы выдают прямо на улице, сообщает "ТВ Центр".

Именно в провинции Дераа десять лет назад вспыхнул костёр гражданской войны. Местные жители хорошо помнят, как в их деревню пришли вооружённые люди, называли себя освободителями, а фактически оказались захватчиками. Держали в блокаде посёлок несколько лет.

Улицы, вспоминают местные жители, постоянно патрулировались. Боевики ловили тех, кто пытался выбраться из деревни. За время войны население посёлка сократилось вдвое. Сейчас здесь проживают две с половиной тысячи человек. Но это количество возрастёт.

В Дераа идёт процесс мирного постконфликтного урегулирования. Благодаря российскому Центру по примирению, несогласные с позицией официального Дамаска все же сдают оружие и возвращаются к нормальной жизни.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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