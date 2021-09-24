Пять человек погибли при попытке покорить Эльбрус

Еще 14 альпинистов удалось спасти

Пять человек погибли при попытке совершить восхождение на гору Эльбрус. Об этом в пятницу, 24 сентября, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

Спасательная операция началась в четверг, 23 сентября. В группе альпинистов было 23 человека, на гору пошли 19 из них.

В МЧС рассказали, что на высоте 5400 метров альпинисты запросили помощь в связи с ухудшением погодных условий. Спасатели сначала нашли восемь человек, трое из них не подавали признаков жизни. Затем удалось обнаружить еще девять выживших альпинистов.

Таким образом, 14 человек удалось спасти. Их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам.

Поисково-спасательная операция завершена, в ней принимали участие 69 человек и 16 единиц техники. Спасатели работали в сложнейших условиях: видимость составляла не более метра, скорость порывов ветра достигала 40-70 метров в секунду. Поискам также мешали сильные осадки и температура до минус 20 градусов, сообщает РИА Новости.

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