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Возбуждено уголовное дело о гибели альпинистов на Эльбрусе

10:51
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Пять человек погибли при попытке покорить вершину

Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти человек при восхождении на Эльбрус. Об этом в пятницу, 24 сентября, рассказали в Следственном комитете России.
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Расследование ведется по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Для оперативного проведения следственных и иных мероприятий создана следственная группа. В настоящее время проводится осмотр тел погибших граждан, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, сообщается на официальном сайте Следкома.

В четверг, 23 сентября, группа из 23 человек начала восхождение на гору Эльбрус. На первом этапе восхождения несколько альпинистов отказались от дальнейшего подъема и направились вниз. Оставшиеся 19 человек, несмотря на усложняющиеся погодные условия, продолжили подъем. Примерно в 14 часов начался сильный ветер и пурга, группа оказалась в условиях плохой видимости и температуры ниже -20 °C. На спуске, по решению гидов, группа разделилась.

Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным, причиной их гибели стало переохлаждение. Оставшиеся граждане были эвакуированы спасателями, в настоящее время им оказывают медицинскую помощь. Два человека находятся в реанимации, однако большинство пострадавших - в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет.

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