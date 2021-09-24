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Собянин назвал дату открытия горнолыжного кластера на Воробьевых горах

14:21
  • пятница
  • 24 сентября 2021

В новом спорткластере можно будет проводить международные соревнования

В начале 2022 года на Воробьевых горах в Москве откроется горнолыжный кластер. Об этом в пятницу, 24 сентября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин дал старт строительству новых кластеров инновационного центра МГУ

Как уточнил градоначальник, по проекту в кластере появятся бугельная канатка, сноуборд и экстрим-парки, роллердром, санная трасса, трамплины для прыжков на лыжах, трамплин для сноуборда и фристайла Big-Air.

Часть работ делает инвестор, а столичные власти строят три трассы, лыжный трамплин и всю инфраструктуру.

Соответствие всем стандартам позволит проводить в новом спортивном кластере международные соревнования, написал Сергей Собянин в соцсети "ВКонтакте".

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