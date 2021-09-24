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ФБР подключили к расследованию покушения на помощника Зеленского

16:00
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Об этом сообщили в МВД Украины

В МВД Украины заявили, что ФБР поможет им расследовать покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом пишет агентство "Украинские новости".

Замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что такая помощь от США будет предоставлена. Подробностей он не привел.

Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

По одной из версий, покушение было посланием президенту Владимиру Зеленскому, а сам помощник не был целью. СБУ предоставила охрану Шефиру и его семье. Украинские политики также не исключают "российский след".

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