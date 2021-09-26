Водитель с пистолетом скрылся от сотрудников ДПС в Москве

Инцидент произошёл на севере столицы
Московская полиция разыскивает водителя Mercedes, который с пистолетом в руках угрожал сотрудникам ДПС. Инспекторы остановили машину для проверки документов. Из неё вышел мужчина с пистолетом и скрылся.
Инцидент произошёл на улице 8 Марта. Пострадавших нет. На месте находятся сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУВД.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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