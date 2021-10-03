Виктор Пелевин - фантом или реальный человек? Расследование "ТВ Центра"

По его произведениям ставят пьесы и снимают фильмы

Его имя - на стендах и полках всех книжных магазинов страны. Его произведения перечитывают, по ним ставят спектакли и снимают кино. Он - едва ли не главная звезда современной русской литературы - Виктор Пелевин.

Но... Ни интервью, ни фотосессий, ни встреч с читателями... Последние даже стали сомневаться: а существует ли автор вообще? Может, за него творит группа талантливых товарищей. Про Шекспира же до сих пор спорят. Чем Пелевин хуже?

Корреспондент "ТВ Центра" Виктор Прокушев провёл собственное расследование и попытался отыскать если не самого писателя, то следы его явного присутствия в нашей реальности (смотрите видео).

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