В Японии сменился премьер-министр

Правительство ушло в отставку

Сотым по счету премьер-министром Японии стал Фумио Кисида, в 2012-2017 годах занимавший пост главы МИД.

Выборы нового председателя прошли в связи с истечением полномочий премьер-министра Есихидэ Суги, который был назначен на этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ.

64-летний Кисида - глава правящей Либерально-демократической партии Японии. Его кандидатуру поддержали 311 из 458 парламентариев, передает РИА Новости. Его оппонентом был Юкио Эдано, он получил 124 голоса.

Ранее правительство, сформированное Есихидэ Суги, ушло в отставку в полном составе. Новый кабмин практически полностью состоит из новых лиц. Свои посты в нем сохранили только глава МИД Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram