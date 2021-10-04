В Японии сменился премьер-министр

Правительство ушло в отставку
Сотым по счету премьер-министром Японии стал Фумио Кисида, в 2012-2017 годах занимавший пост главы МИД.
Выборы нового председателя прошли в связи с истечением полномочий премьер-министра Есихидэ Суги, который был назначен на этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ.
64-летний Кисида - глава правящей Либерально-демократической партии Японии. Его кандидатуру поддержали 311 из 458 парламентариев, передает РИА Новости. Его оппонентом был Юкио Эдано, он получил 124 голоса.
Ранее правительство, сформированное Есихидэ Суги, ушло в отставку в полном составе. Новый кабмин практически полностью состоит из новых лиц. Свои посты в нем сохранили только глава МИД Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram