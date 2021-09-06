Япония ответила на решение России об особом налоговом режиме на Курилах

Токио счел планы Москвы относительно Курил прискорбными

Экономическая деятельность на Курильских островах должна осуществляться без ущемления интересов Японии. С таким заявлением в понедельник, 6 сентября, выступил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

По словам Като, решение российских властей о введении особого налогового режима на Курильских островах противоречит позиции Японии по принадлежности данной территории. Также это вызывает недовольство Токио из-за несоответствия сути обсуждений совместной японско-российской экономической деятельности, которая велась до настоящего времени на основе договоренностей на высшем уровне, заявил чиновник.

Представитель японского правительства назвал заявления российских властей о планах относительно Курил прискорбными. Он рассказал, что 3 сентября было вынесено соответствующее представление Москве.

Однако наряду с этим Като отметил готовность Японии продолжить обсуждение с Россией совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов, если это не будет противоречить юридической позиции Японии, сообщает ТАСС.

По итогам Великой Отечественной войны Курильские острова были включены в состав СССР. Тем не менее, Япония настаивает на своем суверенитете над южной частью архипелага, который в Стране восходящего солнца называют своими Северными территориями. Формальный мирный договор после войны, оговаривающий в том числе принадлежность островов, не был подписан.

2 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин рассказал о планах освободить бизнес на Курилах от уплаты налогов на прибыль, имущество, от земельного и транспортного налогов, а также установить пониженные страховые взносы в размере 7,6% на десять лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram