Москва третий день бьет рекорды атмосферного давления

Метеочувствительные люди могут ощущать слабость и головокружение

Как передают "Метеоновости", третий день подряд в Москве фиксируется рекордно высокое атмосферное давление.

Так, на 5 часов утра 4 октября столичный барометр показал 1017,5 гПа (763,4 мм ртутного столба). Это абсолютный максимум для 4 октября с 1942 года.

К 10 утра давление поднялось до 763,9 мм.

3 октября Москва побила рекорд дня от 1988 года (761,3 мм). В воскресенье в полдень барометр показал 762,1 мм.

Как напомнили синоптики, аномально высокое давление в городе держится под влиянием мощного антициклона. Метеочувствительные люди могут ощущать слабость, головные боли, шум в ушах.

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