ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва третий день бьет рекорды атмосферного давления

13:26
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Метеочувствительные люди могут ощущать слабость и головокружение

Как передают "Метеоновости", третий день подряд в Москве фиксируется рекордно высокое атмосферное давление.
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Так, на 5 часов утра 4 октября столичный барометр показал 1017,5 гПа (763,4 мм ртутного столба). Это абсолютный максимум для 4 октября с 1942 года.

К 10 утра давление поднялось до 763,9 мм.

3 октября Москва побила рекорд дня от 1988 года (761,3 мм). В воскресенье в полдень барометр показал 762,1 мм.

Как напомнили синоптики, аномально высокое давление в городе держится под влиянием мощного антициклона. Метеочувствительные люди могут ощущать слабость, головные боли, шум в ушах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Осень в Москве
Осень в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.