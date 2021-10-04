На испанском острове продолжается извержение вулкана

Происходит выброс вулканического пепла и вредных газов

На испанском острове Пальма после двух землетрясений обрушилась часть кратера вулкана Кумбре Вьеха, который извергается с 19 сентября.

В результате образовался ещё один сильный поток лавы, который движется к океану по тому же маршруту, что и предыдущие. Из кратера продолжается активный выброс вулканического пепла и вредных газов, сообщает "ТВ Центр".

Специалисты предупреждают о возможном ухудшении качества воздуха на юге и западе острова. Лава уже затопила около 400 гектаров земли, разрушила более тысячи зданий и уничтожила свыше 30 километров дорог.

На прошлой неделе раскалённые потоки дошли до океана и после контакта с водой начали формировать новый небольшой остров. По прогнозам вулканологов, извержение Кумбре Вьеха может продолжаться до трех месяцев.

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