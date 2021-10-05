Проблема для США: политолог рассказал о провале запасного плана Саакашвили

Политик рассчитывал на помощь из Вашингтона

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию с политиком Михаилом Саакашвили. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Сергей Марков.

"У Саакашвили провалился запасной план. В чем он состоит - его арестовывают, а американцы звонят и просят отпустить: "Вы его отпустите, это наша марионетка, наш человек, отработал агентом". Это он так думал, но ситуация изменилась. Американцы устали его вытаскивать. Сейчас он уже проблема для них", - сказал эксперт.

Полный комментарий политолога смотрите в видео.

Накануне в Грузии сторонники Михаила Саакашвили собрались на митинг у здания колонии, в которую его поместили. Они также организовали сбор подписей за освобождение своего лидера. Сам он в знак протеста продолжает голодовку и призывает оппозицию к сопротивлению действующей власти во втором туре муниципальных выборов.

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