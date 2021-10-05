Названы обладатели Нобелевской премии по физике

Награду получили трое исследователей сложных физических систем

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Ими стали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи.

Исследователи удостоены высокой награды за революционный вклад в понимание сложных физических систем. Манабе и Хассельманн получат половину премии за физическое моделирование климата Земли и предсказание глобального потепления. Вторая половина отойдет Паризи за исследование взаимодействия неупорядоченности и отклонений в физических системах, от атомарного до планетарного уровня.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Прямая трансляция объявления лауреата престижной научной награды велась на официальном сайте Нобелевского комитета.

В Стокгольме продолжается Нобелевская неделя. 4 октября были объявлены лауреаты премии по медицине и физиологии. 6 октября станет известен обладатель награды в области химии, 7 октября — по литературе. 11 октября объявят лауреата Нобелевской премии по экономике, которую финансирует Государственный банк Швеции.

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