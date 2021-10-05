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Названы обладатели Нобелевской премии по физике

12:51
  • вторник
  • 05 октября 2021

Награду получили трое исследователей сложных физических систем

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Ими стали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи.
Появились подробности о церемонии вручения Нобелевской премии-2021

Исследователи удостоены высокой награды за революционный вклад в понимание сложных физических систем. Манабе и Хассельманн получат половину премии за физическое моделирование климата Земли и предсказание глобального потепления. Вторая половина отойдет Паризи за исследование взаимодействия неупорядоченности и отклонений в физических системах, от атомарного до планетарного уровня.

Прямая трансляция объявления лауреата престижной научной награды велась на официальном сайте Нобелевского комитета.

В Стокгольме продолжается Нобелевская неделя. 4 октября были объявлены лауреаты премии по медицине и физиологии. 6 октября станет известен обладатель награды в области химии, 7 октября — по литературе. 11 октября объявят лауреата Нобелевской премии по экономике, которую финансирует Государственный банк Швеции.

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