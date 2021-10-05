ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стихийную свалку на северо-востоке Москвы ликвидируют

15:16
  • вторник
  • 05 октября 2021

Стало известно, как она образовалась

На северо-востоке Москвы коммунальщики расчищают стихийную свалку. Около двух недель назад кто-то выбросил строительный грунт, вперемешку с деревьями и плиткой. Откуда взялся такой необычный мусор, следователи уже выяснили.
Мишустин выделил 900 миллионов рублей на борьбу со свалками

Горы мусора с видом на Останкинскую башню. Созерцать столь необычный пейзаж вот уже который день приходится по пути на работу пассажирам Ленинградского направления железной дороги.

Остатки деревьев, грунт, бордюрный камень и даже клумба - по всей видимости, сюда перевезли целый сквер или по крайней мере то, что осталось от его уборки или реконструкции. Судя по словам представителей железной дороги, первые грузовики с мусором здесь заметили около двух недель назад.

Тех, кто мог просто взять и свалить горы мусора практически в центре столицы, долго искать не пришлось. Уверенных в своей безнаказанности нарушителей с поличным на месте поймали сотрудники транспортной прокуратуры.

Чтобы определить ущерб, причиненный экологии, на месте стихийной свалки специалисты столичного Департамента природопользования взяли лабораторные пробы и замерили объем складирования отходов. Их класс опасности, по предварительной оценке, может варьироваться от пятого - то есть неопасных - до третьего - умеренно опасных.

"Свалку будем ликвидировать собственными силами. На это потребуется дней 10, наверное, чтобы полностью привести территорию в надлежащее состояние", - сообщил исполняющий обязанности главы управы Останкинского района Москвы Аркадий Батраков.

Как утверждают в местной управе, въезд на территорию прежде был огорожен шлагбаумом. Сейчас от него не осталось и следа. Когда мусор вывезут, заслон для техники обещают сделать более капитальным, а за участком следить.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Незаконная свалка
Незаконная свалка
Незаконная свалка
Незаконная свалка
Незаконная свалка
Незаконная свалка
Незаконная свалка
Незаконная свалка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.