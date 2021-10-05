Стихийную свалку на северо-востоке Москвы ликвидируют

Стало известно, как она образовалась

На северо-востоке Москвы коммунальщики расчищают стихийную свалку. Около двух недель назад кто-то выбросил строительный грунт, вперемешку с деревьями и плиткой. Откуда взялся такой необычный мусор, следователи уже выяснили.

Горы мусора с видом на Останкинскую башню. Созерцать столь необычный пейзаж вот уже который день приходится по пути на работу пассажирам Ленинградского направления железной дороги.

Остатки деревьев, грунт, бордюрный камень и даже клумба - по всей видимости, сюда перевезли целый сквер или по крайней мере то, что осталось от его уборки или реконструкции. Судя по словам представителей железной дороги, первые грузовики с мусором здесь заметили около двух недель назад.

Тех, кто мог просто взять и свалить горы мусора практически в центре столицы, долго искать не пришлось. Уверенных в своей безнаказанности нарушителей с поличным на месте поймали сотрудники транспортной прокуратуры.

Чтобы определить ущерб, причиненный экологии, на месте стихийной свалки специалисты столичного Департамента природопользования взяли лабораторные пробы и замерили объем складирования отходов. Их класс опасности, по предварительной оценке, может варьироваться от пятого - то есть неопасных - до третьего - умеренно опасных.

"Свалку будем ликвидировать собственными силами. На это потребуется дней 10, наверное, чтобы полностью привести территорию в надлежащее состояние", - сообщил исполняющий обязанности главы управы Останкинского района Москвы Аркадий Батраков.

Как утверждают в местной управе, въезд на территорию прежде был огорожен шлагбаумом. Сейчас от него не осталось и следа. Когда мусор вывезут, заслон для техники обещают сделать более капитальным, а за участком следить.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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