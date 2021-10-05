"Единая Россия" сохраняет за собой ключевые посты в Госдуме

Решения были приняты во вторник

"Единая Россия" сохраняет за собой ключевые руководящие посты в Государственной думе 8-го созыва. Об этом объявили во вторник на заседании Бюро Высшего совета и Генерального совета партии.

Кандидатуры предложил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Спикером нижней палаты парламента останется Вячеслав Володин. Так же свои посты сохранят, в частности, глава комитета по бюджету Андрей Макаров и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

А новую отдельную комиссию по этике возглавит первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Всего же "Единая Россия" получит 17 комитетов - это на 3 больше, чем в прошлом созыве, сообщает "ТВ Центр".

Фракция "Единая Россия", напомним, получила 326 мест в парламенте. А на должность её руководителя выдвинули кандидатуру Владимира Васильева. Он уже занимал этот пост в 6-м и 7-м созывах.

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