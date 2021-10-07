ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения

13:33
  • четверг
  • 07 октября 2021

Президент с утра принимает поздравления

Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Президенту исполнилось 69 лет.

С самого утра глава государства принимает поздравления. Со всего света ему приходят телеграммы, многие хотят поздравить Путина лично или по телефону. Мы публикуем список мировых лидеров, которые уже поздравили главу государства (актуально на момент написания заметки, 13:33)

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев,
  • Премьер Армении Никол Пашинян,
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко,
  • Премьер Израиля Нафтали Беннет,
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
  • Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,
  • Президент Киргизии Садыр Жапаров,
  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,
  • Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов,
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
  • Премьер-министр Японии Фумио Кисида.

В четверг Владимир Путин также проведет заседание Совета безопасности. Его участники, как сообщили в Кремле, смогут лично поздравить президента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин разговаривает по телефону
Владимир Путин разговаривает по телефону
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.