Кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения

Президент с утра принимает поздравления

Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Президенту исполнилось 69 лет.

С самого утра глава государства принимает поздравления. Со всего света ему приходят телеграммы, многие хотят поздравить Путина лично или по телефону. Мы публикуем список мировых лидеров, которые уже поздравили главу государства (актуально на момент написания заметки, 13:33)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев,

Премьер Армении Никол Пашинян,

Президент Белоруссии Александр Лукашенко,

Премьер Израиля Нафтали Беннет,

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,

Президент Киргизии Садыр Жапаров,

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон,

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов,

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,

Премьер-министр Японии Фумио Кисида.

В четверг Владимир Путин также проведет заседание Совета безопасности. Его участники, как сообщили в Кремле, смогут лично поздравить президента.

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