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Россияне не пострадали в результате землетрясения в Японии

10:41
  • пятница
  • 08 октября 2021

Число раненых достигло 52

Россияне не пострадали в результате сильного землетрясения в Японии.

"Сведений о пострадавших россиянах не поступало", - уточнили РИА Новости в посольстве России.

Накануне вечером в столичном регионе Японии произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,9. Эпицентр находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 75 километров.

По последним данным, пострадали 52 человека. Зафиксированы десятки случаев повреждения водопровода, было остановлено движение пригородных поездов и метро. Отклонений от нормы на ядерных объектах нет.

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