Хореограф Максим Недолечко перенес сложнейшую операцию

Ее провели хирурги столичной клинике им. Ворохобова

Почти полторы тысячи сложнейших операций на позвоночнике провели за год в столичной клинике имени Ворохобова. Это стало возможным, благодаря капитальному ремонту и модернизации, которые недавно завершились здесь. Теперь у медиков в арсенале самые новейшие технологии, позволяющие пациентам быстро встать на ноги. И даже танцевать.

О возвращении на танцпол еще несколько недель назад можно было только мечтать. А сегодня известный хореограф Максим Недолечко танцует так, словно и не было никакой операции на позвоночнике. Постановки и телешоу, сольные выступления и репетиции с коллективами. Болеть ему было просто некогда. Покалывания в руке Максим предпочитал не замечать, пока после очередной тренировки он просто не смог встать на ноги.

"И в итоге - рука просто онемела, боли дичайшие, в 3-4 часа ночи я просыпался от боли, сползал с кровати, пытался делать какие - то упражнения от остеохондроза, чтобы как-то расщемить, потому что невыносимые боли", - рассказал Максим Недолечко.

Сегодня Максим делает уже другие упражнения. Поднимает гантели и снова учится держать баланс. Сейчас - главное разбудить "память" мышц. Это реабилитация после операции. В Московском спинальном центре Максиму устранили серьёзную патологию. Сужение позвоночного канала в шейном отделе грозило потерей двигательной активности. В таких случаях не то что танцевать - ходить невозможно.

Нейрохирурги удалили разрушенную хрящевую ткань и разрастания в позвоночнике пациента. После операции боль ушла, и через несколько дней Максим выписался. Сегодня он вернулся к работе и выполняет даже самые сложные хореографические трюки.

После операции позвоночник укрепят специальными титановыми пластинами. Для москвичей они бесплатны, по квоте. Как и сами операции. Сегодня в спинальном центре они поставлены, что называется, на поток. Нейрохирурги работают сразу в четырех новейших операционных.

ОКО-3D – эндоскопическая операционная, вторая ультрасовременная – "Нави". Это настоящая навигация для нейрохирургов, операционная на базе мобильного томографа. Еще два блока - это роботизированная операционная с интеграцией томографа и робота, а еще так называемая "Колибри" - операционная, где все манипуляции на позвоночнике делают максимально быстро, что зачастую так необходимо пациенту. Ведь вовремя сделанная операция позволяет быстрее вернуться к своей привычной жизни. И даже выйти на танцпол.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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