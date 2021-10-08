Серьезные покровители и многомиллионный оборот: как рухнула империя Исмаилова

Экс-глава Черкизовского рынка задержан в Черногории

В России подготовлены документы на экстрадицию из Черногории Тельмана Исмаилова. Его задержали по запросу Москвы в прошлую пятницу.

Хозяин Черкизона, некогда один из богатейших людей России. Человек, которого объявили в международный розыск, но он при этом спокойно жил в Черногории и даже давал интервью. Тельман Исмаилов, наконец, за решёткой. Информации о задержании до сих пор крайне мало. Известно, что всё произошло в городе Подгорица. Адвокат требовал отпустить подзащитного, так как тот подал документы на предоставление ему в Черногории политического убежища. Решение должны принять до конца ноября. Но судья был непреклонен. Тельман Исмаилов на ближайшие полгода под арестом. Генеральная прокуратура России готовит документы для экстрадиции.

Уголовное дело против короля Черкизона было возбуждено в 2017-м. В международный розыск его подали как предполагаемого заказчика двойного убийства. Согласно материалам следствия, брат Исмаилова Рафик задолжал пять с половиной миллионов долларов. Проблему решили просто. Кредитора убили вместе с приятелем, который находился с ним в машине. Погибшие - Владимир Савкин и Юрий Брылёв. Исполнитель - Мехман Керимов пойман и отправлен за решётку на 13 лет. При этом сообщается, что именно Керимов назвал фамилию заказчика. Съёмочная группа телеканала "ТВ Центр" встречалась с Исмаиловым в Черногории. Конечно, беглый бизнесмен всё отрицал.

"Это похоже не сериал. Одно дело за другим. И один и тот же следователь. Фамилия вам известна - Герасимов. Он меня обвиняет в заказном убийстве. Может быть такое, что по оговору одного человека заочно меня арестовывают и дают в международный розыск? Человека, которого я не видел 15 лет. И здесь я говорю: я не верю, что этот человек меня оговорил. Потому что следователь заставил его", - сказал Исмаилов.

Ещё Исмаилова подозревают в убийстве шести членов коптевской ОПГ, с которыми тот не поделил торговые объекты. Также по приказу бизнесмена, как считают следователи, избивали, похищали и пытались убить певца Авраама Руссо.

А ведь когда-то Исмаилов был королём фактически собственного государства. В восьмидесятых начал открывать в Москве комиссионные магазины. Потом решил создать рынок. Землю взял в аренду у института физкультуры.

Что из себя представлял Черкизон, помнят многие. Сюда приезжали закупаться со всей России. Миллион посетителей ежедневно. И порядка 100 тысяч работников, которые здесь торговали и, судя по всему, жили. Никаких разрешений на работу, регистраций, таможенных деклараций, налогов. Плати арендную плату и торгуй чем угодно. Станислав Рубчинский был опером в отделе по борьбе с оргпреступностью восточного округа Москвы, где располагался Черкизон.

"Я лично читал телефонограмму о системе дисклокации, где было дано указание, что без необходимости сотрудникам милиции тогда ещё на территорию рынка входить не рекомендуется под страхом дисциплинарного взыскания", - говорит он.

Друзья, покровители у Исмаилова были серьёзные. Многомиллионный оборот, и это в долларах, позволял такую роскошь. Поэтому Черкизон не трогали почти 19 лет. ЧОП "АСТ-Щит" - как личная армия Исмаилова.

"У нас работало больше 800 человек - людей, которые пришли к нам с правоохранительных органов. У нас даже были военные-контрразведчики. У нас были с ФСБ. У нас были с уголовного розыска люди", - рассказал Исмаилов.

Проституция, торговля оружием, наркотиками, нелегальная миграция на территории Черкизона. Сообщения об этом периодически попадали в средства массовой информации, но благосостояние Исмаилова росло с каждым годом и вместе с этим крепли связи среди коррумпированных чиновников. Официально фамилии не названы до сих пор.

Вложив свои деньги, взяв ещё кредит, Исмаилов построил самый дорогой в Европе отель. Семизвёздочный. В Турции. Назвал в честь отца - Мардан Пэлас. Потратил миллиард долларов. На открытие приехали Пэрис Хилтон, Шэрон Стоун, Моника Беллуччи. Любил Исмаилов шик и лоск. Юбилей бизнесмена, торжество в честь пятидесятилетия, тоже было вечеринкой года.

И эта империя рухнула. Предполагают, что своих постов лишились покровители Исмаилова. Жаловаться стало некому. И деньги больше никто не брал. Но система коррумпирования власти, судя по всему, у Тельмана Исмаилова была хорошо отлажена. СМИ Черногории сообщают, что в 2009 году в турецком отеле Исмаилова громко отдыхал тогдашний премьер-министр страны, нынешний президент государства Мило Джуканович. И именно в Черногории Исмаилов потом спокойно жил несколько лет, находясь при этом в международном розыске. Сын даже казино купил.

"Жить ему в Черногории было возможно только имея очень прочные и личные гарантии безопасности от нынешнего президента Джукановича, который до прошлого года был неограниченным владетелем всей страны", - рассказал научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

В прошлом году партия Джукановича проиграла парламентские выборы. Было создано антипрезидентское правительство. В силовых структурах и министерствах начались чистки - убирали людей Джукановича. Контрабанда кокаина из Латинской Америки, наркоторговля, рэкет – преступления, в которых в разные годы подозревали президента страны.

Дела у Исмаилова хуже некуда. И если правоохранительные органы добрались до него только сейчас, кредиторы всегда ходили по пятам. Турецкий отель в счёт погашения долга был продан за смешные 124 миллиона долларов. В США, в Неваде, суд отобрал торговый центр. В Черногории - казино. В Москве - такой любимый Исмаиловым ресторан "Прага". Бизнесмен в своё время его купил. И всё равно - он остался должен миллионы и совсем не рублей. И теперь пришло время отвечать за более серьёзные проступки.

Дмитрий Гусев, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр".

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