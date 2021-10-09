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В Москве открылся первый форум классных руководителей

13:02
  • суббота
  • 09 октября 2021

Учителя смогут расширить свой профессиональный опыт

Первый всероссийский форум классных руководителей стартовал в Москве. В Гостином дворе собрались сотни педагогов из всех регионов страны.
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В ближайшие два дня запланировано проведение десятков дискуссий, лекций и мастер-классов. Участники не только обсудят актуальные для современной школы вопросы, но и смогут расширить свой профессиональный опыт.

На ярмарке образовательных проектов представят новейшие разработки и методики. Форум завершает неделю учителя, которая проходит в России с 4 по 10 октября, сообщает "ТВ Центр".

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