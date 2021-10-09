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Во всём Ливане отключилось электричество

15:38
  • суббота
  • 09 октября 2021

На электростанциях не хватает топлива

Ливан оказался полностью обесточенным. В стране остановились две крупнейшие электростанции. Причина – нехватка топлива. Станции работают на мазуте, он поставляется из ОАЭ.
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Компания по электроснабжению пытается решить проблему, сообщает ливанский телеканал LBC. По данным властей, отключение может продлиться несколько дней.

По сведениям из открытых источников, население Ливана превышает шесть миллионов человек. 

 

 

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