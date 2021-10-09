Во всём Ливане отключилось электричество

На электростанциях не хватает топлива

Ливан оказался полностью обесточенным. В стране остановились две крупнейшие электростанции. Причина – нехватка топлива. Станции работают на мазуте, он поставляется из ОАЭ.

Компания по электроснабжению пытается решить проблему, сообщает ливанский телеканал LBC. По данным властей, отключение может продлиться несколько дней.

По сведениям из открытых источников, население Ливана превышает шесть миллионов человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram