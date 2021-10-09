В Пермском крае реки окрасились в зелёный цвет

Прокуратура начала проверку

Жители Пермского края делятся видео рек, окрасившихся в зелёный цвет. По крайней мере, четыре реки стали неожиданно изумрудно-зелёными.

Местная природоохранная прокуратура уже начала проверку по факту этого непонятного явления. Там сообщили, что вода в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама окрасилась в зелёный цвет.

Сами местные жители предполагают, что причиной такой метаморфозы стал краситель, который используют коммунальщики для проверки герметичности труб.

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