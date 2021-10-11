Трагедия в Татарстане: последние данные о крушении L-410

Родным погибших оказывается психологическая помощь

В Татарстане - день траура по погибшим в авиакатастрофе самолета L-410. Из 22 человек, находившихся на борту, выжили шесть, они госпитализированы. Борт с парашютистами местного аэроклуба ДОСААФ потерпел крушение в воскресенье утром, сразу после взлета. По предварительной версии, отказал один из двигателей.

Первые кадры с места крушения самолёта L-410 в Татарстане. Спасатели прибыли довольно быстро, так как машина упала буквально в километре от взлётно-посадочной полосы местного аэроклуба. L -410, его ещё называют турболётом, залили пеной, чтобы не допустить возгорания топлива. При помощи гидравлических инструментов сотрудники МЧС резали фюзеляж.

На борту турболёта находились 22 человека. Это два пилота, 60-летний Михаил Беляев и 61-летний Александр Зыков. И 20 парашютистов. Были как новички, которые собирались совершить прыжки в тандеме, так и опытные спортсмены. По сообщениям местных властей? проблемы начались сразу после взлёта. Было в 9 часов 11 минут утра по местному времени.

Судя по всему, пилоты, понимая, что до аэродрома они не дотянут, пытались сесть на поле. Однако задели бетонный забор. В результате передняя часть турболёта оказалась сильна повреждена.

Выжившие парашютисты сейчас находятся в больницах. Практически у всех - повреждения внутренних органов и переломы. Относительно разбившегося самолёта известно, что первый полёт он совершил в апреле 1987 года. Принадлежал сначала военным. Потом был передан в ДОСААФ. Экипаж турболёта очень опытный.

Власти Татарстана озвучили одну из версий катастрофы - это попадание птицы в двигатель. Сейчас активно идёт сезонная миграция уток и диких гусей. При этом стоит отметить, что согласно лётной инструкции, грузоподъёмность самолёта - 21 человек или 1710 килограммов. На борту же находились два пилота и 20 спортсменов, причём вместе с парашютами. Перевес не критический, но согласно той же инструкции, он мог оказать влияние на полёт с одним отказавшим двигателем. Покинуть самолёт парашютисты не могли. Минимальная высота прыжка - 500 метров, а тандемом - 900. Этих высот турболёт набрать не успел. В Татарстан прилетел исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям.

Родным погибших оказывается психологическая помощь. В случае необходимости, пострадавшие самолётом могут быть перевезены в московские больницы. В понедельник в Татарстане - день траура.

Дмитрий Гусев, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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