В центре Варшавы прошел массовый митинг

Что хотят участники акции?

Тысячи поляков блокировали центр Варшавы, выйдя на митинг в поддержку членства Польши в Евросоюзе. Участники акции выкрикивали антиправительственные лозунги, размахивали флагами ЕС, сообщает "ТВ Центр".

О том, что в стране может быть спровоцирован Полэкзит - выход из ЕС по аналогии с британским Брекзитом - заговорили после признания Конституционным судом законов республики важнее правовых норм Евросоюза.

Бывший председатель Евросовета экс-премьер Дональд Туск, который и позвал людей на митинг, обвинил власти в попытке провести операцию по выводу Польши из состава ЕС. И хотя действующий глава кабмина заверил, что несмотря на споры с ЕС по поводу судебной реформы, Польша покидать Союз не собирается, новая эскалация конфликта Варшавы с Брюсселем налицо.

Главы МИД Германии и Франции сразу напомнили о единых ценностях и обязательствах стран-участниц. Кстати, из-за конфликта с Евросоюзом Польша может потерять до 36 миллиардов евро, которые выделены из Фонда восстановления и устойчивости. Так что развод с ЕС вряд ли произойдет. Поляки всегда умели считать деньги.

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