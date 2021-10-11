В израильской пустыне сымитировали полет на Марс

Там построили космический объект

Марсианская станция - на Земле. Необычный эксперимент проводят ученые на юге Израиля. В пустыне, которая внешне напоминает рельеф Красной планеты, они воссоздали целый космический объект. И проживут там в полной изоляции три недели. Постройка - не бутафорская. Все оборудование и скафандры настоящие, а условия максимально приближены к реальным. Даже связь с учеными будет идти с 10-минутной задержкой, как при полете на Марс.

С первого взгляда можно подумать, что будущее уже наступило. Но пока это только имитация полёта на Марс. Шестеро специалистов из Австрии, Германии, Нидерландов, Израиля, Испании и Португалии отправились в добровольную изоляцию, чтобы смоделировать пребывание на Красной планете.

Это очередной этап серии тренировочных "полётов на Марс", которая началась в феврале 2018 года. Так называемые рамонавты - от названия пустыни Рамон, где проходит эксперимент - провели тогда на станции три дня. Новый виток исследований продлится уже три недели. Рельеф местности больше всего похож на тот, что встретится на Марсе. Участники будут проводить различные опыты, среди которых испытание новых скафандров. Их разработали специально для полётов на Красную планету.

Организаторы эксперимента сделали всё, чтобы у рамонавтов было полное ощущение пребывания на Марсе. Ограниченный запас провианта и воды, электричество только от солнечных батарей, связь с центром управления полётами с 10-минутной задержкой. Никаких поблажек при имитации нештатных ситуаций.

Это отнюдь не первая имитация полёта на четвёртую планету от солнца. В 2010 году в нашей стране провели самый масштабный эксперимент под название "МАРС-500". Точно также шесть добровольцев находились в замкнутом комплексе. Отрабатывали полёт туда и обратно, высадку на грунт и провели сотни экспериментов. Правда, российское исследование длилось не три недели, как сейчас, а 520 суток.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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