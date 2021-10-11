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Путин, Меркель и Макрон обсудили Украину

20:11
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Лидеры озабочены в связи с пробуксовкой разрешения конфликта

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Зеленский обсудил Донбасс с Макроном и Меркель

"Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Лидеры отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования конфликта. Они также подчеркнули заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате".

Во время беседы Путин сообщил, что власти Украины уклоняются от выполнения обязательств в рамках "минского" и "нормандского" форматов.

Лидеры России, Франции и Германии поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам усилить работу по линии "нормандской четверки".

Ранее в понедельник беседу с лидерами Германии и Франции провел президент Украины Владимир Зеленский.

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