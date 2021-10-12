ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Валерий Гаркалин пошел на поправку

15:13
  • вторник
  • 12 октября 2021

Актера пока не выводят из искусственной комы

Лечение приносит плоды: актеру Валерию Гаркалину становится лучше. Об этом во вторник, 12 октября, рассказал источник в системе здравоохранения.
Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ

67-летнего Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. После ухудшения состояния актера подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО и перевели в реанимацию. Гаркалину также провели трахеостомию — было сделано отверстие в трахее и введена дыхательная трубка.

Благодаря усилиям медиков у актера стабилизировалось давление, температура тела пришла в норму. Состояние искусственной комы поддерживается легкими препаратами. В целом состояние Гаркалина улучшается, хотя говорить о выздоровлении пока рано, сообщает KP.RU.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.