Валерий Гаркалин пошел на поправку

Актера пока не выводят из искусственной комы

Лечение приносит плоды: актеру Валерию Гаркалину становится лучше. Об этом во вторник, 12 октября, рассказал источник в системе здравоохранения.

67-летнего Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. После ухудшения состояния актера подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО и перевели в реанимацию. Гаркалину также провели трахеостомию — было сделано отверстие в трахее и введена дыхательная трубка.

Благодаря усилиям медиков у актера стабилизировалось давление, температура тела пришла в норму. Состояние искусственной комы поддерживается легкими препаратами. В целом состояние Гаркалина улучшается, хотя говорить о выздоровлении пока рано, сообщает KP.RU.

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