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Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ

13:22
  • четверг
  • 07 октября 2021

Актер находится в реанимации в московской больнице

Дочь Валерия Гаркалина сообщила, что ее отца, народного артиста России подключили к аппарату ИВЛ.

Состояние госпитализированного Гаркалина резко ухудшилось
Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом в Москве

"Да, все так", - сказала Ника Гаркалина в ответ на вопрос РИА Новости, действительно ли актер подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее Гаркалина доставили в больницу в Коммунарке с коронавирусной инфекцией. Позже врачи перевели его в реанимацию.

Гаркалин долгое время работал актером Московского академического театра сатиры. Исполнял роли в спектаклях "Ревизор", "Укрощение строптивой", "Трехгрошовая опера" и других.

С 2002 года Гаркалин преподает в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Он профессор кафедры эстрадного искусства и руководитель мастерской.

Видео: смотрите документальный фильм "Валерий Гаркалин. Жизнь после смерти"

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