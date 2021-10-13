Суд в Киеве отправил под домашний арест Виктора Медведчука

Политик не признает выдвинутые обвинения

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук отправлен Печерским районным судом Киева под домашний арест. Об этом стало известно накануне поздно вечером.

Мера пресечения продлена до 7 декабря. Суд отклонил ходатайство прокуроров, которые просили об аресте Медведчука или внесении им залога в 1 миллиард гривен.

Против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" ранее было выдвинуто обвинение в государственной измене, а сейчас еще прибавилась статья о финансировании терроризма. Политик ни одно из обвинений не признал и назвал их необоснованными и надуманными.

Медведчук в очередной раз отметил, что таким образом украинская власть расправляется с оппозицией и считает преступной ошибкой разрушение отношений с Россией, сообщает "ТВ Центр".

"Если учитывать, что за всеми этими решениями, за незаконным уголовным преследованием стоит власть, стоит команда Зеленского и его окружения, то нет альтернативных выводов кроме того, что власть сегодня пытается всячески воспрепятствовать налаживанию отношений с Россией, а они очень выгодны - экономические отношения", - заявил он.

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