Конгресс США повысил лимит госдолга

В стране нарастает политический кризис

Самая насущная проблема для США сейчас - это рост государственного долга. За повышение лимита все-таки проголосовала палата представителей Конгресса. Хотя, как и ожидалось, ни один республиканец инициативу не поддержал. Теперь дело - за подписью президента Джо Байдена. Но американский лидер долго ждать не будет, ведь именно он в последнее время настойчиво угрожал конгрессменам дефолтом.

219 голосов "за", 206 - "против" и Палата представителей аплодирует. Правда, не вся, а лишь та ее часть, в которой заседают демократы. Увеличив лимит госдолга на 480 миллиардов долларов, Конгресс дал возможность Америке избежать дефолта - первого в истории страны. Об этой угрозе на прошлой неделе предупреждала глава Минфина Джанет Йеллен. Черный понедельник в США мог случиться уже 18 октября, но в последний момент Конгресс взялся за дело. 8 октября закон об увеличении госдолга принял Сенат. Большинством всего в два голоса - 50 против 48. Но главная битва все же разгорелась в Палате представителей.

"Если мы не повысим лимит долга, это приведет к потере до 6 миллионов рабочих мест, обнищанию семей и резкому увеличению стоимости кредитов всех видов - автомобильных, ипотечных и студенческих ссуд", - заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Оппоненты в выражениях не стеснялись. В ход шли и изысканные обвинения, и прямые ругательства.

Но закон принят, и в ближайшие дни его подпишет президент. Америка получила отсрочку, которая позволит покрывать расходы правительства до 3 декабря. В Белом доме, с одной стороны, вздохнули с облегчением, с другой - там не могут не осознавать, что политический кризис нарастает. Демократы и республиканцы уже едва не сходятся врукопашную, а через год выборы в Конгресс. Поэтому борьба в попытке набрать очки у избирателей, будет только усиливаться.

Демократы обвиняют республиканцев в безответственности, так как они готовы позволить стране объявить дефолт. Те, в свою очередь, настаивают, что их политические противники должны взять на себя ответственность за повышение лимита госдолга, который теперь приближается к рекордным 30 триллионам долларов. О сложившейся ситуации не преминул высказаться Дональд Трамп. На днях он приехал в штат Айова, в котором традиционно начинаются американские предвыборные турне, и обрушился на демократов.

"Миллионы американцев осознают, что Джо Байден и радикальные левые поставили нашу страну на грань гибели. Всего за девять месяцев правления Байдена появились жестокие и кровожадные банды, наши границы захватывают наркокартели. Инфляция разрушает нашу экономику. Китай занимает наши рабочие места. "Талибан" (запрещённая в России организация) захватил Афганистан. Поэтому республиканцы в Конгрессе должны быть сильными. Сейчас не время сдаваться", - сказал Трамп.

Трамп также заявил, что при Байдене США стали страной-посмешищем. Правда, умолчал, что во время его правления Америка дважды находилась в состоянии шатдауна - правительство прекращало работу из-за отсутствия финансирования. Рекордный в истории страны перерыв начался в декабре 2018 года и продлился 35 дней. А причиной стали все те же непримиримые разногласия в Конгрессе между республиканцами и демократами, из-за которых они никак не могли принять бюджет. Эксперты сегодня говорят: продолжение конфронтации между основными политическими партиями США может привести к краху экономики страны.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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