Раскрыта тайна исчезновения Ким Чен Ына

Западные журналисты провели целое расследование

Масштабная выставка новейших вооружений и громкие обещания лучшей жизни. В КНДР отмечают годовщину правящей Трудовой партии Кореи. Но главная неожиданность - лидер страны Ким Чен Ын теперь чуть ли не ежедневно появляется на публике. С чем это может быть связано?

76-ю годовщину Трудовой партии Кореи в Пхеньяне отмечают скромно – без военных парадов и массовых шествий. Однако сигналы посылаются точные, один - гражданам страны, другой – зарубежным державам. Два главных события: выступление лидера КНДР на торжественном пленуме и открытие выставки вооружений.

Ким Чен Ын обещает – условия жизни в Северной Корее улучшатся уже за эту пятилетку. Проблем с питанием и жильём больше не будет. Партийные чиновники должны служить корейцам "как богу" – это цитата. Не менее амбициозные задачи стоят и сфере вооружений. Гвоздь выставки "Самооборона-2021" – гиперзвуковая ракета "Хвасон-8". По мнению ряда экспертов, более мощная, чем даже американские аналоги. Но главное оружие Северной Кореи снова в строю. И это – особая радость для граждан КНДР. Товарищ Ким Чен Ын после очередного и продолжительного исчезновения снова каждый день на экранах.

Бесстрашные спецназовцы руками, ногами и головами разбивают доски и камни. Реакция Ким Чен Ына приводит в восторг генералов – показательные выступления удались. В Пхеньяне заявляют: укрепление обороноспособности не направлено против США и Южной Кореи, в отношениях с которой сейчас очередной период потепления.

Но в Вашингтоне и Сеуле уже выразили обеспокоенность и сообщили: разведслужбы пытаются тщательно изучить представленные на выставке новые образцы вооружений. Впрочем, пока определённого успеха удалось достичь лишь прессе. Британская "Таймс" пишет, что разгадала причину исчезновений северокорейского лидера:

"Теперь правда о его недавних исчезновениях стала известна: он потратил это время на разработку дизайна винных бутылок, грузовых кораблей, школьной формы, а также ознакомился с двумя новыми туристическими проектами".

К таким выводам журналисты пришли, сопоставив графики работы выставки промышленного дизайна в Пхеньяне с датами, в которые Ким Чен Ын не появлялся на публике. О том же, что национальный лидер любит досконально вникать в детали, в КНДР известно каждому школьнику. Но северокорейские граждане обратили внимание на другое: глава государства заметно сбавил в весе. А значит, слишком уж много работает.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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