Путину задали вопрос о преемнике

Главное - это решение социальных задач, заявил президент

Владимир Путин дал интервью CNBC. Глава государства пообщался с ведущей американского телеканала после пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя", который проходит в Москве.

Темы в ходе беседы затронули самые разнообразные. Речь зашла о национальных приоритетах развития нашей страны, перспективах доллара как мировой резервной валюты, а также об "Опек +" и обстановке на энергетическом рынке. Но первым прозвучал вопрос о преемнике, сообщает "ТВ Центр".

"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов ещё достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято", - заявил Путин.

Главное для государства - решение социальных задач. Об этом заявил Владимир Путин, когда его спросили о том, какую из актуальных проблем следует отнести к самым серьезным.

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