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Китай запустил первый экипаж на свою космическую станцию

10:20
  • суббота
  • 16 октября 2021

Тайконавты пристыковались

Китайский корабль "Шэньчжоу-13"состыковался с  базовым  модулем строящейся национальной орбитальной станции. Так началась самая длительная космическая миссия в истории КНР, рассчитанная на полгода.
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Ракета "Великий поход" стартовала с космодрома Цзюцюань вечером 15 октября и доставила на орбиту экипаж из трёх человек. Среди тайконавтов есть одна женщина.

Это юбилейный 20-ый запуск с начала реализации Китаем программы пилотируемых полётов. За время пребывания на орбите тайконавты совершат несколько выходов в открытый космос, а также проведут ряд научных экспериментов, сообщает "ТВ Центр".

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