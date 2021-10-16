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В Москве строят храм в честь князя Владимира

15:55
  • суббота
  • 16 октября 2021

На площадке побывал Владимир Ресин

На востоке Москвы в районе Новогиреево возвели храм в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Церковь рассчитана на четыреста прихожан. Она выполнена с элементами византийской и романской архитектуры. Сейчас там планируют роспись стен и потолков. В главном храме установят керамический иконостас. Также идёт благоустройство прилегающей территории, сообщает "ТВ Центр".

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