Непогода на Дальнем Востоке: погибли два жителя Сахалина

В регион пришёл мощный циклон

Мощный циклон обосновался на Дальнем Востоке. 17 октября он добрался до Сахалина. Жертвой непогоды стали два жителя Александровска, он погибли под обломками крыши, снесённой ураганным ветром. На месте работают все экстренные службы. Прокуратура начала проверку. В регионе действует штормовое предупреждение.

Дыхание непогоды уже ощутили жители Хабаровского края. Снегопады, которые сопровождаются порывами ветра до 25 метров в секунду, и почти нулевая видимость привели к ограничению движения пассажирского транспорта сразу на четырёх трассах. Гололёд и наст стали причиной десятков мелких аварий.

Из-за непогоды дорожные службы пока не могут приступить к полноценной расчистке дорог. Накануне, 16 октября несколько тысяч жителей остались без света, сообщает "ТВ Центр".

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