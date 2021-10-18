"Давайте проявим благоразумие": Онищенко призвал россиян привиться

Вакцинация тормозится из-за кампании по ее дискредитации

Геннадий Онищенко стал гостем программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр". Бывший главный санитарный врач страны рассказал о своем пути в профессии, вспышках инфекционных заболеваний, с которыми ему приходилось сталкиваться. Еще одной темой стала ситуация с коронавирусом.

По мнению Онищенко, прививки способны спасти людей от болезней. В 20-м веке они дали 20-25 дополнительных лет жизни.

"Дискредитация прививок, которая сейчас идёт, - это как раз проба пера. Сегодня, например, мало иметь средства защиты, специфические средства защиты в виде прививок, надо ещё, чтобы была мотивация у граждан, и мы сейчас демонстрируем полную дремучесть своим этим раскачиванием лодки: то один блогер что-то, какую-то глупость напишет, то безответственный человек, имеющий врачебный диплом, но не врач, какую-нибудь небылицу расскажет", - заявил Онищенко.

По этой причине, считает он, в России не удается создать популяционный иммунитет. Сейчас перед властями стоит задача завершить вакцинацию от коронавируса и от гриппа.

"Никого не слушайте, привейтесь, привейтесь от гриппа. А от гриппа кому сейчас нужно привиться? Школьникам, тем, кто имеет от короны прививку, и тем, кто переболел короной. Если так посчитать, смотрите, 17 миллионов школьников, 32 миллиона привитых от короны, почти 6 миллионов переболевших. Набегает большое число, почти 50 миллионов человек - люди, которые первые должны привиться от гриппа", - сказал бывший главный санитарный врач.

Онищенко рекомендовал тем, кто входит в группу риска, привиться сперва от коронавируса, а через месяц после этого сделать прививку от гриппа.

"Так что давайте проявим благоразумие, защитим себя и защитим наших старших", - заключил Геннадий Онищенко.

Полную версию интервью смотрите 18 октября в 13:40 на канале "ТВ Центр".

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