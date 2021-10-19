Транспортную систему России ждут масштабные перемены

Передвигаться станет удобнее

Во вторник президент обсуждал тему, без которой невозможно представить социально-экономическое развитие страны. Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное транспортной стратегии России. Президент подчеркнул - все программы и проекты в этой сфере должны следовать главной цели - повышению качества жизни граждан.

Обновленную транспортную стратегию детально обсуждали в течение года. Дискуссии шли на уровне правительства, Госдумы и регионов. А сегодня этот масштабный план по развитию страны в окончательном варианте представили президенту.

"Обновленная транспортная стратегия, как мы и договаривались с коллегами, должна строиться вокруг современных запросов человека, в интересах высокого качества жизни наших граждан. Открывать дополнительные возможности для развития бизнеса, в том числе малого и среднего. На практике это означает, что каждый гражданин России, где бы он ни жил, должен быть обеспечен надежным транспортным сообщением", - заявил Путин.

На эти цели в ближайшие 13 лет государство потратит более 60 триллионов рублей. Эти деньги пойдут на ремонт и строительство дорог. Возведение вокзалов и аэропортов, в том числе для приема малой авиации, которую тоже будут активно развивать. В крупных городах приоритет - общественному транспорту и модернизации внутренних железных дорог.

"За этой темой большое будущее. Мы это видим на примере Москвы. Сейчас мы это активно начинаем внедрять в Санкт-Петербурге и ещё в целом ряде регионов", - заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Регионы в новой транспортной стратегии - ключевое звено. Именно туда пойдут основные средства, часть из которых будет направлено и на обновление парка общественного транспорта. Эта проблема стоит крайне остро. Потому как данная сфера, подчеркивают местные чиновники, зачастую убыточна. И без госсубсидий она не выживет.

"Конечно, субсидии должны быть. Но я хочу обратить внимание коллег, что, если сначала раздать маршруты, наиболее выгодные и рентабельные маршруты частным компаниям, а в распоряжении муниципалитетов оставить те маршруты, которые частные компании не берут, то, конечно, при таком подходе априори они не будут окупаемы", - отметил Андрей Белоусов.

В итоге, подчеркнул первый вице-премьер, данную схему придется ломать. Масштабной трансформации подвергнется и вся транспортная система страны. Передвигаться по ней станет быстрее и удобнее. Это касается и транзита коммерческих грузов, на таможенное оформление которых сейчас тратится слишком много времени.

Ускорить этот процесс без внедрения современных технологий, увы, не получится. И в новой транспортной стратегии им отведена серьезная роль. Это и электронный документооборот. И развитие беспилотного транспорта. И внедрение биометрического контроля. Подобные технологии уже применяются в столичном метро и аэропорту "Шереметьево". Но к 2035, подчеркивают в Минтрансе, эта система охватит всю страну.

"Ожидаем, что к 2030 году доля пассажиров, использующих биометрическую идентификацию, составит 80 процентов на пригородных, международных, и междугородних перевозках", - заявил министр транспорта Виталий Савельев.

В итоге, согласно расчетам, мобильность населения к 2035 году вырастет на 80 процентов. А скорость перевозки и оформления грузов в четыре раза. Но это если все будет выполнено. Предыдущий подобный план, напомнил президент, был реализован только на 60 процентов. К примеру, из 67 портов на полную мощность в России загружены только шесть. Причина - отсутствие нормальных железнодорожных подходов.

"Мы уже говорили о недостаточной синхронизации на восточном полигоне. К портам подходов нет в должном объеме. То же самое и на южном направлении. В этой связи возникают вопросы, связанные с экологией. Мы понимаем, насколько это важно сегодня. А федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, как это ни странно, до сих пор не располагает сводными данными о проведенных в 18-19 годах проверках и выявленных нарушениях. Ну, как же так? Сводных данных даже нет. Чем занимаются вообще?" – отметил Путин.

Свои претензии президент высказал и по поводу развития транспортной инфраструктуры Северного морского пути. Но в целом Путин все-таки одобрил новую стратегию, дав поручение правительству утвердить данный документ не позднее первого квартала будущего года.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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