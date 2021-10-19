Стало известно, когда чешский парламент решит судьбу Земана

Сенат 5 ноября будет голосовать о снятии с Земана полномочий президента Чехии

Президента Чехии Милоша Земана могут отстранить от должности по состоянию здоровья. Глава государства находится в реанимации Центрального военного госпиталя, куда был доставлен без сознания полторы недели назад. Если до 8 ноября Земан не вернётся к работе, Сенат готов применить статью Конституции о передаче его полномочий. Как это может отразиться на ситуации внутри самой Чехии, а также на её отношениях с другими странами?

Заседание, на котором чешский парламент будет решать вопрос о лишении Милоша Земана полномочий, может состояться уже 5 ноября. С предложением выступил спикер верхней палаты. Конституционная комиссия согласилась молниеносно.

На больничной койке президент Чехии оказался 10 октября. На следующий день после проведения парламентских выборов. 77-летний Земан был экстренно госпитализирован прямо из своей загородной резиденции. Очевидцы сообщали: в этот момент президент был без сознания. Однако врачи заявили: пациент просто спал.

"Около 13 часов президент Милош Земан по моей рекомендации был госпитализирован в нашу больницу. Причиной госпитализации являются осложнения, связанные с его хроническим заболеванием, от которого он проходил здесь лечение. Мы точно знаем диагноз, что позволяет нам проводить соответствующее лечение. Президент находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей", - заявил директор центрального военного госпиталя Мирослав Заворал.

При этом новостей о состоянии Земана минимум. А диагноз и вовсе неизвестен. Президентская администрация и родственники ссылаются на запрет самого главы государства. И просят граждан Чехии подождать.

Но спокойно ждать, пока глава государства пойдет на поправку, в Чехии готовы не все. Да, должность президента в республике во многом церемониальная, но авторитет Земана далеко не номинальный. К его мнению прислушиваются.

А Земан критикует обострение отношений с Россией. Которое спровоцировало чешское правительство. И неоднократно отмечал: взрывы на складе во Врбетице могут быть результатом неумелого обращения с боеприпасами или попыткой скрыть финансовую недостачу.

Что крайне раздражает проевропейских политиков. Которые в нынешней ситуации явно видят шанс избавиться от президента и его сторонников в кабмине. Тем более, что сейчас в Чехии период формирования нового правительства, главу которого обычно назначает президент. Но если он, пусть хотя бы даже временно, будет отстранен, нового премьера выберет спикер парламента. А учитывая, что большинство в нем теперь занимает оппозиция, Чехию, вероятно, ждет серьезная смена политического курса.

Екатерина Выскребенцева, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram