Самолет развалился на куски при взлете из аэропорта в Техасе

На борту находился 21 человек

Самолет развалился на куски при взлете из аэропорта города Брукшир в американском Техасе. McDonnell Douglas DC-9-87 не смог набрать высоту в конце взлетно-посадочной высоты, выехал за ограждение и разбился.

На кадрах, которые передают местные телеканалы, видно, что лайнер загорелся и рассыпался на куски. При этом удалось спасти всех пассажиров и членов экипажа. Пострадал лишь один человек, он госпитализирован.

Реактивный ближнемагистральный самолет McDonnell Douglas DC-9-87 может принять на борт 172 пассажира. Лайнер был зарегистрирован на имя владельца местной строительной компании Flair Builders Дж. Алана Кента, который во время крушения находился на борту самолета, передает телеканал Fox News.

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