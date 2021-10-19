ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самолет развалился на куски при взлете из аэропорта в Техасе

20:27
  • вторник
  • 19 октября 2021

На борту находился 21 человек

Самолет развалился на куски при взлете из аэропорта города  Брукшир в американском Техасе. McDonnell Douglas DC-9-87 не смог набрать высоту в конце взлетно-посадочной высоты, выехал за ограждение и разбился.
7 человек спаслись в авиакатастрофе в Татарстане

На кадрах, которые передают местные телеканалы, видно, что лайнер загорелся и рассыпался на куски. При этом удалось спасти всех пассажиров и членов экипажа. Пострадал лишь один человек, он госпитализирован.

Реактивный ближнемагистральный самолет McDonnell Douglas DC-9-87 может принять на борт 172 пассажира. Лайнер был зарегистрирован на имя владельца местной строительной компании Flair Builders Дж. Алана Кента, который во время крушения находился на борту самолета, передает телеканал Fox News.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Крушение самолета
Крушение самолета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.