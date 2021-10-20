"Важно сбить пик новой волны": видео заявления Путина о ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом сложная

Владимир Путин призвал россиян активнее прививаться от коронавируса. Заявление президента прозвучало в ходе совещания, на котором обсужалась ситуация с пандемией в стране. По его словам, лучше привиться, чем переболеть.

"Действительно, ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, складывается сложная в стране, темпы распространения эпидемии во многих регионах в последнее время значительно выросли. Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. Обращаю внимание глав субъектов Федерации на необходимость наращивания темпов вакцинации и, конечно, еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться. Речь идет о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных", - сказал президент, назвав странными людей, которые медлят с вакцинацией.

Путин поддержал предложение правительства о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. При необходимости, режим может продлиться и после этой даты.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 17 регионах страны отмечаются критические показатели смертности от коронавируса и тяжелого течения болезни. Наиболее сложная ситуация складывается в Курской области, республике Коми, Оренбургской области, республике Татарстан, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, республиках Северная Осетия и Мордовия.

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