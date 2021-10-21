В Москве отреставрировали скульптуры Императорского воспитательного дома

Как проходили работы?

На Солянку вернулись "Милосердие " и "Воспитание". Это две белоснежные скульптуры, которые уже не одно десятилетие входят в архитектурный ансамбль Таганки. И хотя эти монументы всего лишь копии, их реставрация стала серьезным вызовом для специалистов. Как проходила чистка и что случилось с подлинниками?

Улица Солянка. Ансамбль Московского императорского воспитательного дома. Это архитектурный памятник 18-20 веков. Вход на его территорию предваряют две скульптурные композиции. Ровные, гладкие, белые даже в пасмурную погоду - будто бы только из-под руки мастера.

Но ещё недавно было не так. Серые и потрескавшиеся. Кое-где отвалились мелкие детали: пальцы, локоны, изгибы ткани. Одна из фигур - аллегория милосердия - и вовсе лишилась всей кисти руки с пылающим сердцем. Не пощадило время и массивные постаменты - пилоны.

В 1764-м году императрица Екатерина II повелела возвести в бывшей столице сиротский дом. Это был поистине грандиозный проект - его вели самые авторитетные архитекторы своего времени. Начал основоположник русского классицизма Карл Бланк. В 19-ом веке его дело продолжили Доменико Жилярди и Афанасий Григорьев, которые восстанавливали Москву после пожара 1812-го года. Жилярди и нарисовал эскиз скульптур и заказал их воплощение молодому художнику Джованни Витали.

Однако этим скульптурам было суждено украшать Солянку лишь около 100 лет. "В начале 20-х годов с этими скульптурами произошла трагедия. Сейчас в виде руин они находятся в Щусевском музее архитектуры. К сожалению, они недоступны для осмотра. Но есть фотографии в фондах музея, по ним можно судить, что да, скорее всего, они были разрушены, вероятно, вандалами", - рассказал историк архитектуры Владимир Киприн.

В итоге в 70-х годах прошлого века место подлинных "Милосердия" и "Воспитания" заняли их копии. Автором стал советский скульптор Михаил Оленин.

"Вернуть оригиналы на место невозможно, потому что это музейный предмет. Поэтому наша задача была сохранить копии именно в том виде, в каком копии были изначально. То есть не было задачи сделать скульптуру, которая была больше похожа на подлинник Витали. Потому что, конечно, у Витали и копии есть различия, и довольно существенные", - рассказала главный архитектор проектов реставрации и приспособления ООО "Стройстандарт Сервис" Мария Кучерявых.

Реставрацию начали в мае и закончить её нужно было до холодов. Фигуры восстанавливали не в мастерской, а прямо на улице, под укрытием. Впервые в России здесь применили лазерную чистку камня. Она высокоточная и щадящая: безопасна даже для кожи человека. Всё это тоже стало серьёзным вызовом для команды. Но самым интересным, по словам реставраторов, оказался новый взгляд на копии памятника - они стали полноправной частью исторического наследия.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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