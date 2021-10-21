Путин: пандемия напомнила о хрупкости мирового сообщества

Россия призывает другие страны работать сообща для борьбы с ковидом

Пандемия коронавирусной инфекции стала очередным напоминанием, насколько хрупко наше мировое сообщество. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на Валдайском форуме.

При этом Россия призывает другие страны отбросить неуместные амбиции и работать сообща для борьбы с ковидом, отметил глава государства.

По словам Путина, гипертрофированная реакция на антиковидные ограничения в мире показала, что инфекция - это лишь повод, а причины социального недовольства находятся глубже.

Также президент заявил, что пандемия наглядно проявила, у каких мировых институтов управления есть потенциал, а какие надо перенастроить, передает ТАСС.

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