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Путин: пандемия напомнила о хрупкости мирового сообщества

18:07
  • четверг
  • 21 октября 2021

Россия призывает другие страны работать сообща для борьбы с ковидом

Пандемия коронавирусной инфекции стала очередным напоминанием, насколько хрупко наше мировое сообщество. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на Валдайском форуме.
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При этом Россия призывает другие страны отбросить неуместные амбиции и работать сообща для борьбы с ковидом, отметил глава государства.

По словам Путина, гипертрофированная реакция на антиковидные ограничения в мире показала, что инфекция - это лишь повод, а причины социального недовольства находятся глубже. 

Также президент заявил, что пандемия наглядно проявила, у каких мировых институтов управления есть потенциал, а какие надо перенастроить, передает ТАСС.

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