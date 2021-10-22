Число жертв пожара в Рязанской области выросло до 12 человек

Судьба еще четырех человек остается неизвестной

В результате пожара на заводе "Эластик" в Рязанской области погибли 12 человек. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказали в региональных экстренных службах. Эту информацию также подтвердили в областном минздраве.

К настоящему времени обнаружены тела 12 погибших, судьба еще четырех человек остается неизвестной.

Источник в правоохранительных органах Рязанской области рассказал, что при включении производственного оборудования смены из 17 человек, которая приступила к работе в 08:00, произошел хлопок. В результате произошло обрушение здания № 402 на площади 150 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Пожар произошел в здании цеха в Шиловском районе, в котором производился и хранился порох. МЧС считает причиной пожара нарушение технологического процесса.

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