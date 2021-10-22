Владимир Путин встретился с новым премьер-министром Израиля

Сторонам предстоит обсудить множество вопросов

Президент России Владимир Путин принял в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказали в пресс-службе Кремля.

Российский лидер отметил, что сторонам предстоит обсудить множество вопросов. В их числе — торгово-экономические связи двух государств, которые успешно развиваются, несмотря на пока скромные объемы.

Также Владимир Путин выразил интерес к обмену мнениями по ситуации в регионе. Президент России подчеркнул, что имеется немало проблемных вопросов, однако имеются и точки соприкосновения и возможности для сотрудничества. Прежде всего это касается борьбы с терроризмом.

Путин выразил надежду, что при Беннете правительство Израиля будет проводить политику преемственности, поскольку с предшественником израильского премьера сложились деловые и доверительные отношения, сообщается на официальном сайте Кремля.

Нафтали Беннет сменил на посту главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, который занимал эту должность в общей сложности 15 лет. Новое правительство парламент Израиля утвердил 13 июня.

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