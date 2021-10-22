ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владимир Путин встретился с новым премьер-министром Израиля

11:20
  • пятница
  • 22 октября 2021

Сторонам предстоит обсудить множество вопросов

Президент России Владимир Путин принял в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказали в пресс-службе Кремля.
Путин провел телефонный разговор с новым премьером Израиля

Российский лидер отметил, что сторонам предстоит обсудить множество вопросов. В их числе —  торгово-экономические связи двух государств, которые успешно развиваются, несмотря на пока скромные объемы.

Также Владимир Путин выразил интерес к обмену мнениями по ситуации в регионе. Президент России подчеркнул, что имеется немало проблемных вопросов, однако имеются и точки соприкосновения и возможности для сотрудничества. Прежде всего это касается борьбы с терроризмом.

Путин выразил надежду, что при Беннете правительство Израиля будет проводить политику преемственности, поскольку с предшественником израильского премьера сложились деловые и доверительные отношения, сообщается на официальном сайте Кремля.

Нафтали Беннет сменил на посту главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, который занимал эту должность в общей сложности 15 лет. Новое правительство парламент Израиля утвердил 13 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.