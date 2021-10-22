В России льготную ипотеку распространят на покупку частных домов

Об этом сообщил глава кабмина

Правительство по поручению президента расширило возможности льготной ипотеки. Теперь кредитные средства можно направить на покупку частных жилых домов. В пятницу на заседании кабмина об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что программа была запущена в прошлом году и вызвала большой интерес у граждан. Поэтому льготная ипотека была продлена до 1 июля 2022 года. Ее услугами могут воспользоваться люди, которые хотят жить в собственном доме. А по программе "Дальневосточная ипотека" жители моно-городов смогут приобретать жилье не только в новостройках, но и на вторичном рынке, сообщает "ТВ Центр".

"Правительство продолжает поддерживать многодетные семьи. По решению президента государство помогает полностью или частично погасить ипотеку родителям, воспитывающим трёх и более детей, при условии, что самый младший ребёнок родился после 1 января 2019 года. Каждая такая семья сможет получить 450 тысяч рублей. Такая льгота по ипотеке уже стала одной из самых востребованных мер государственной поддержки. Немало многодетных семей участвует в этой программе. Поэтому в текущем году правительство увеличило объёмы её финансирования по сравнению с прошлым годом более чем в полтора раза", - заявил Мишустин.

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