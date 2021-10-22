ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России льготную ипотеку распространят на покупку частных домов

18:08
  • пятница
  • 22 октября 2021

Об этом сообщил глава кабмина

Правительство по поручению президента расширило возможности льготной ипотеки. Теперь кредитные средства можно направить на покупку частных жилых домов. В пятницу на заседании кабмина об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
ЦБ: Россия приближается к пределу роста ипотеки

Он напомнил, что программа была запущена в прошлом году и вызвала большой интерес у граждан. Поэтому льготная ипотека была продлена до 1 июля 2022 года. Ее услугами могут воспользоваться люди, которые хотят жить в собственном доме. А по программе "Дальневосточная ипотека" жители моно-городов смогут приобретать жилье не только в новостройках, но и на вторичном рынке, сообщает "ТВ Центр".

"Правительство продолжает поддерживать многодетные семьи. По решению президента государство помогает полностью или частично погасить ипотеку родителям, воспитывающим трёх и более детей, при условии, что самый младший ребёнок родился после 1 января 2019 года. Каждая такая семья сможет получить 450 тысяч рублей. Такая льгота по ипотеке уже стала одной из самых востребованных мер государственной поддержки. Немало многодетных семей участвует в этой программе. Поэтому в текущем году правительство увеличило объёмы её финансирования по сравнению с прошлым годом более чем в полтора раза", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Семья
Семья
Михаил Мишустин проводит совещание
Михаил Мишустин проводит совещание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.