Арестованы министры, не работает интернет: в Судане - попытка переворота

Что происходит в столице государства?

Из Судана поступают сообщения о попытке военного переворота. По данным СМИ, арестованы несколько членов правительства. Военные заблокировали все въезды в столицу Хартум, передает "ТВ Центр".

Среди задержанных высших чиновников - министры связи, информации, финансов, промышленности. Сообщается, что глава кабмина Абдалла Хамдук помещён под домашний арест, а его резиденция окружена.

В Хартуме сейчас отключены мобильная связь, не работает интернет. По информации журналистов, жители пытаются противостоять "попыткам военных узурпировать власть".

Люди возводят баррикады и жгут костры. Кризис в отношениях между военными и гражданскими властями в Судане продолжается уже не одну неделю. Требование армии - отставка правительства. По некоторым данным, к беспорядкам причастны сторонники свергнутого президента Омара аль-Башира.

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